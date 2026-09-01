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AGENDA · Brantôme en Périgord

Bingo musical années 2000 Bar Le terrier Brantôme en Périgord

vendredi 11 septembre 2026 · Bar Le terrier · Brantôme en Périgord

Bingo musical années 2000 Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Bar Le terrier
Adresse
18,20 Boulevard Coligny
Ville
24310 Brantôme en Périgord
Département
Dordogne
Tarif

Brantôme en Périgord

Bingo musical années 2000

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

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Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61 

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English : Bingo musical années 2000

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L’événement Bingo musical années 2000 Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-16 par Val de Dronne

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