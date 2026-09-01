Bingo musical années 2000 Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Informations pratiques

Brantôme en Périgord

Bingo musical années 2000

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Sors ton meilleur look 2000 et prépare-toi à chanter !

Des shooters à gagner.

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Des shooters à gagner. .

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61

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English : Bingo musical années 2000

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L’événement Bingo musical années 2000 Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-16 par Val de Dronne