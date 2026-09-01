Bingo musical années 2000 Bar Le terrier Brantôme en Périgord
vendredi 11 septembre 2026 · Bar Le terrier · Brantôme en Périgord
Informations pratiques
Brantôme en Périgord
Bingo musical années 2000
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
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Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61
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English : Bingo musical années 2000
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L’événement Bingo musical années 2000 Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-16 par Val de Dronne
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