BINGO MUSICAL Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

BINGO MUSICAL Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes vendredi 15 août 2025.

BINGO MUSICAL Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Vendredi 15 août, 20h30 Ille-et-Vilaine

Jeux d’ambiance, 50% Blind test, 50% Bingo, 100% Fun

Bingo Musical à la Guinguette du Parc Des Bois !

Venez tester vos connaissances musicales dans une ambiance festive et conviviale !

Le Bingo Musical est un savoureux mélange entre le jeu classique du bingo et vos tubes préférés, de toutes les époques et pour tous les goûts !

Comment ça marche ?

Remplacez les numéros habituels par des titres de chansons. À chaque morceau diffusé, cochez le bon titre sur votre grille… Et si vous complétez une ligne ou une grille, un mot : BINGO !

De nombreux lots sont à gagner

Où ? Guinguette du Parc Des Bois

Quand ? Vendredi 15 août – 20h30

Ambiance musicale, jeux, rires et surprises garanties !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-15T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-15T22:30:00.000+02:00

1



Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine