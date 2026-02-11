Bingo

Salle des fêtes Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association O’Fil d’Ance & Co organise un Bingo.

Une seule ligne horizontale, verticale, en diagonale ou les quatre coins et c’est gagné !

De nombreux lots sont à gagner.

Petite restauration et buvette sur place.

.

Salle des fêtes Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 47 79 78 philbaulard@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association O’Fil d’Ance & Co is organizing a Bingo.

A single line horizontal, vertical, diagonal or all four corners and you win!

Lots of prizes to be won.

Snacks and refreshments on site.

L’événement Bingo Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay