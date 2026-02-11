Bingo Saint-Julien-d’Ance
Bingo Saint-Julien-d’Ance dimanche 12 avril 2026.
Bingo
Salle des fêtes Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’association O’Fil d’Ance & Co organise un Bingo.
Une seule ligne horizontale, verticale, en diagonale ou les quatre coins et c’est gagné !
De nombreux lots sont à gagner.
Petite restauration et buvette sur place.
Salle des fêtes Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 47 79 78 philbaulard@yahoo.fr
English :
The association O’Fil d’Ance & Co is organizing a Bingo.
A single line horizontal, vertical, diagonal or all four corners and you win!
Lots of prizes to be won.
Snacks and refreshments on site.
L’événement Bingo Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay