Bingo Spécial Réveillon de la Saint Sylvestre Place Jules Ferry Le Havre

Bingo Spécial Réveillon de la Saint Sylvestre

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Envie de finir l’année en beauté et de commencer 2026 avec panache ?

Ne ratez pas la soirée la plus fun et inattendue du Nouvel An.

Le mercredi 31 décembre, oubliez les cotillons classiques et préparez-vous à dégainer vos cartons de bingo remplis de surprises !

Au programme

– 10 parties de bingo déjantées rythme, fun et rebondissements garantis

– Des cadeaux par dizaines cash, crédits de jeu, cadeaux surprises et bien plus encore

– DJ set live pour enflammer le dancefloor

– Pause gourmande avec coupette féerique et douceurs de minuit

– Minuit magique cotillons, bulles et ambiance explosive

Comment participer ?

nscriptions ouvertes dès maintenant en ligne sur partouche.com ou en caisses des machines à sous (avant le jour J)

Réservation de table après l’achat du forfait, via Messenger (Facebook Pasino du Havre) ou par téléphone au 02 35 26 00 00

Le soir de l’événement présentez simplement votre pièce d’identité ou votre carte Players Plus, ainsi que votre preuve d’inscription (papier ou mobile).

Inscription obligatoire .

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

