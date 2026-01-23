Bingo Suprême de volaille Casino JOA Lons-le-Saunier
Bingo Suprême de volaille Casino JOA Lons-le-Saunier lundi 9 février 2026.
Bingo Suprême de volaille
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-09 19:00:00
Venez vous éclater lors de notre bingo avec un super repas suprême de volaille au Savagnin ! .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06 contact-lonslesaunier@joa.fr
