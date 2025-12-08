Bingo Volaille farcie Casino JOA Lons-le-Saunier

Bingo Volaille farcie

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 18:30:00

fin : 2025-12-08 22:00:00

Date(s) :

2025-12-08

Diner Bingo

Au menu, Volaille Farcie !

4 parties avec + de 1000€ de tickets de jeu à gagner !

Formule plat + dessert + boissons comprises

25€ par personne avec 3 cartons .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr

English : Bingo Volaille farcie

German : Bingo Volaille farcie

Italiano :

Espanol :

L’événement Bingo Volaille farcie Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION