Bingo Volaille farcie Casino JOA Lons-le-Saunier
Bingo Volaille farcie Casino JOA Lons-le-Saunier lundi 8 décembre 2025.
Bingo Volaille farcie
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 18:30:00
fin : 2025-12-08 22:00:00
Date(s) :
2025-12-08
Diner Bingo
Au menu, Volaille Farcie !
4 parties avec + de 1000€ de tickets de jeu à gagner !
Formule plat + dessert + boissons comprises
25€ par personne avec 3 cartons .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr
