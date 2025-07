Bingo X Guinguette !! Capbreton

Bingo X Guinguette !! Capbreton mardi 29 juillet 2025.

Bingo X Guinguette !!

Lieu-dit la Pointe Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Un bingo de plein air, une ambiance décontractée, un cadre cool… et toujours ce petit frisson quand il ne manque plus qu’un numéro !

Guinguette ouverte de 18h à 22h // Bingo à 19h30

Formule dessert + 1 boisson + 1 grille de bingo = 12€ (des planches apéritives seront également dispo avant et pendant le Bingo)

À gagner ? Des jolis lots de la part du domaine mais aussi grâce au soutien des partenaires locaux qu’on a hâte de vous présenter ! Et… comme à l’accoutumée, le tout agrémenté de lots surprises ! .

Lieu-dit la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Bingo X Guinguette !!

German : Bingo X Guinguette !!

Italiano :

Espanol : Bingo X Guinguette !!

L’événement Bingo X Guinguette !! Capbreton a été mis à jour le 2025-07-17 par OTI LAS