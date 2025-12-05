Biniou & Camino Concert Le Pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont

Biniou & Camino Concert

Le Pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes

Les Landes et l’Espagne se retrouvent sur une même scène

l’Harmonie Landaise Le Biniou et le groupe Kamino réunissent plus de 70 musiciens pour un concert où compositions originales et reprises de grands standards prennent une nouvelle couleur.

Une orchestration inédite et une énergie commune pour une soirée placée sous le signe du partage et de l’émotion. .

