Binot / Gestalder duo – Conservatoire Metz, 1 juin 2025 15:00, Metz.

Moselle

Conservatoire 2 rue du paradis Metz Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-06-01 15:00:00

2025-06-01 16:00:00

2025-06-01

Loris Binot piano préparé, Kaoss pad III et archets magnétiques

Violaine Gestalder saxophones alto, soprano, voix et pédales d’effets

Le duo explore et arpente ce lieu infiniment fragile entre espace acoustique et espace amplifié.

Leur proposition se tisse autour de voyages subtils entre ces deux univers convoquant chacun leurs propres codes et mémoires afin de créer une étrangeté, un impalpable sonore au service d’une poésie de l’instant.

Le développement musical du duo est intimement lié au processus d’improvisation et peut également convoquer des écritures fragmentaires se présentant comme des miniatures graphiques, verbales, mémorielles, … Possibilité pour le duo de points de rencontres, de retrouvailles en territoire connu, qui peuvent surgir et cristalliser quelques instants musicaux… ou pas !

Ce concert s’inscrit dans le cadre d’une résidence des deux musiciens au sein du conservatoire avec répétitions du duo et actions pédagogiques à destination des élèves de la classe de composition et de saxophones.Tout public

Conservatoire 2 rue du paradis

Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 72 08 17 13

English :

Loris Binot prepared piano, Kaoss pad III and magnetic bows

Violaine Gestalder alto and soprano saxophones, voice and effects pedals

The duo explores and surveys the infinitely fragile space between acoustic and amplified space.

Their proposal weaves around subtle journeys between these two universes, each summoning its own codes and memories to create a strangeness, an impalpable sound at the service of a poetry of the moment.

The duo?s musical development is intimately linked to the improvisation process, and can also conjure up fragmentary writings in the form of graphic, verbal and memorial miniatures… For the duo, there is the possibility of meeting points, of reunions in familiar territory, which may emerge and crystallize a few musical moments? or not!

This concert is part of a residency for the two musicians at the Conservatoire, with rehearsals for the duo and educational activities for students in the composition and saxophone classes.

German :

Loris Binot präpariertes Klavier, Kaoss pad III und magnetische Bögen

Violaine Gestalder Alt- und Sopransaxophon, Stimme und Effektpedale

Das Duo erforscht und durchstreift diesen unendlich zerbrechlichen Ort zwischen akustischem und verstärktem Raum.

Ihr Vorschlag spinnt sich um subtile Reisen zwischen diesen beiden Welten, die jeweils ihre eigenen Codes und Erinnerungen aufrufen, um eine Fremdheit zu schaffen, ein nicht greifbares Klangbild im Dienste einer Poesie des Augenblicks.

Die musikalische Entwicklung des Duos ist eng mit dem Improvisationsprozess verbunden und kann auch fragmentarische Schriften hervorrufen, die sich als grafische, verbale, erinnerungsbezogene Miniaturen präsentieren? Das Duo hat die Möglichkeit, Treffpunkte zu finden, sich auf bekanntem Terrain wiederzufinden, die auftauchen und einige musikalische Momente kristallisieren können… oder auch nicht!

Dieses Konzert findet im Rahmen einer Residenz der beiden Musiker am Konservatorium statt, wo das Duo probt und pädagogische Maßnahmen für die Schüler der Kompositions- und Saxophonklasse durchgeführt werden.

Italiano :

Loris Binot pianoforte preparato, Kaoss pad III e archi magnetici

Violaine Gestalder sassofoni contralto e soprano, pedali per voce ed effetti

Il duo esplora e indaga lo spazio infinitamente fragile tra spazio acustico e spazio amplificato.

Il loro lavoro è costruito intorno a sottili viaggi tra questi due mondi, ognuno dei quali fa appello ai propri codici e ricordi per creare una stranezza, un suono impalpabile al servizio della poesia del momento.

Lo sviluppo musicale del duo è intimamente legato al processo di improvvisazione e può anche evocare scritture frammentarie sotto forma di miniature grafiche, verbali e memoriali Per il duo esiste la possibilità di punti d’incontro, di riunioni in territori familiari, che possono emergere e cristallizzare alcuni momenti musicali… oppure no!

Questo concerto fa parte di una residenza dei due musicisti presso il Conservatorio, con prove per il duo e attività didattiche per gli studenti delle classi di composizione e sassofono.

Espanol :

Loris Binot piano preparado, Kaoss pad III y arcos magnéticos

Violaine Gestalder saxofones alto y soprano, voz y pedales de efectos

El dúo explora y examina el espacio infinitamente frágil entre el espacio acústico y el amplificado.

Su trabajo se construye en torno a sutiles viajes entre estos dos mundos, cada uno recurriendo a sus propios códigos y memorias para crear una extrañeza, un sonido impalpable al servicio de la poesía del momento.

El desarrollo musical del dúo está íntimamente ligado al proceso de improvisación, y también puede conjurar escrituras fragmentarias en forma de miniaturas gráficas, verbales y conmemorativas? Para el dúo, existe la posibilidad de puntos de encuentro, de reencuentros en territorio familiar, que pueden surgir y cristalizar algunos momentos musicales… ¡o no!

Este concierto se inscribe en el marco de una residencia de los dos músicos en el Conservatorio, con ensayos para el dúo y actividades pedagógicas para los alumnos de las clases de composición y saxofón.

