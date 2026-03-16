Bin’t’age – Blind test et karaoké délirants Aux Petits Joueurs – Bistrot Nantes
Bin’t’age – Blind test et karaoké délirants Aux Petits Joueurs – Bistrot Nantes samedi 21 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 20:00 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Culture musicale et chant choral – tous les samedis ou presque Le blindtest – karaoké du samedi commence à faire des émules et il faut parfois jouer des coudes pour attraper le micro.C’est parce que la recette de Bin’t’age est infaillible : des chansons, des quizz, de la bonne humeur et des lots à gagner.Venez chanter !
Aux Petits Joueurs – Bistrot Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 74 09 87
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