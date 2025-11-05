Bin’t’age – Blind test & karaoké délirants Aux Petits Joueurs – Bistrot Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 19:00 – 21:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Venez tester votre culture musicale et vous égosiller à plein poumons ! Avec Bin’t’age, nous vous accueillons tous les mercredis (ou presque) à 19h pour un blind-test ébouriffant et un karaoké tonitruant. Vous pourrez jouer seul ou en équipe, venir de façon épisodique ou régulière et participer à nos challenges mensuels qui éliront, dans le rire et la bonne humeur, les plus chevronnés d’entre vous. De nombreux lots improbables et tout pourris à gagner. Le tout sous la supervision d’un huissier de justesse !

Aux Petits Joueurs – Bistrot Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 74 09 87