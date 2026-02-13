BIO et PRO Forum des investisseurs, Agropolis, Montpellier (34), Montpellier
BIO et PRO Forum des investisseurs, Agropolis, Montpellier (34), Montpellier jeudi 9 avril 2026.
BIO et PRO Forum des investisseurs Jeudi 9 avril, 09h00 Agropolis, Montpellier (34) Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T09:00:00+02:00 – 2026-04-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-09T09:00:00+02:00 – 2026-04-09T19:00:00+02:00
Cet évènement est dédié aux entreprises, groupements de producteurs et coopératives porteurs d’un projet bio afin de les aider à trouver le financement adapté à leur besoin.
La journée s’organise en 2 parties : le matin interventions et présentations d’experts du secteur.
L’après-midi, des rendez-vous individuels préprogrammés avec différents financeurs.
> Matin : Plénière
Evolution des subventions pour les projets bio : Région, Etat, Europe
Interventions d’experts, témoignages et table ronde
> Après-midi : Rendez-vous d’affaires individuels
Des sessions de 20 minutes pour rencontrer les structures qui vous intéressent et nouer des partenariats.
- Banques traditionnelles du marché agricole, agroalimentaire et des projets d’utilité social et écologique
- Plateformes de financement participatif du monde agricole et agroalimentaire (Prêts, dons, investisseurs)
- Structure et outils de garantie de prêts
- Société de Capital investissement
- Business Angels : investissement au capital d’entreprises innovantes en phase de création ou début d’activité
- Les partenaires publics régionaux et nationaux
- Les structures d’accompagnement
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.
ludivine.cureau@interbio-occitanie.com / 06 12 05 35 57
Agropolis, Montpellier (34) 1000 avenue Agropolis, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ludivine.cureau@interbio-occitanie.com »}] [{« link »: « mailto:ludivine.cureau@interbio-occitanie.com »}]
Rendez-vous le Jeudi 9 avril 2026 à Montpellier pour une nouvelle édition du Forum des investisseurs.