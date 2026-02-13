BIO et PRO Forum des investisseurs, Agropolis, Montpellier (34), Montpellier

BIO et PRO Forum des investisseurs Jeudi 9 avril, 09h00 Agropolis, Montpellier (34) Hérault

Cet évènement est dédié aux entreprises, groupements de producteurs et coopératives porteurs d’un projet bio afin de les aider à trouver le financement adapté à leur besoin.

La journée s’organise en 2 parties : le matin interventions et présentations d’experts du secteur.

L’après-midi, des rendez-vous individuels préprogrammés avec différents financeurs.

> Matin : Plénière

Evolution des subventions pour les projets bio : Région, Etat, Europe

Interventions d’experts, témoignages et table ronde

> Après-midi : Rendez-vous d’affaires individuels

Des sessions de 20 minutes pour rencontrer les structures qui vous intéressent et nouer des partenariats.

Banques traditionnelles du marché agricole, agroalimentaire et des projets d’utilité social et écologique

Plateformes de financement participatif du monde agricole et agroalimentaire (Prêts, dons, investisseurs)

Structure et outils de garantie de prêts

​Société de Capital investissement

​Business Angels : investissement au capital d’entreprises innovantes en phase de création ou début d’activité

Les partenaires publics régionaux et nationaux

Les structures d’accompagnement

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.

ludivine.cureau@interbio-occitanie.com / 06 12 05 35 57

Agropolis, Montpellier (34) 1000 avenue Agropolis, 34000 Montpellier

