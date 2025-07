Bioblitz Beaulieu – inventaire de biodiversité Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes

Bioblitz Beaulieu – inventaire de biodiversité Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes 12 et 13 septembre Ille-et-Vilaine

Inventaire participatif éclair de la biodiversité du campus de Beaulieu

Savez-vous quels trésors de biodiversité cachent nos campus ? Avec quelles espèces partageons nous l’espace ?

L’Université de Rennes, l’ENSCR et l’INSA, organisent un grand inventaire éclair de la biodiversité à la rentrée prochaine (bioblitz*).

Les vendredi 12 et samedi 13 septembre, le campus de Beaulieu accueillera les curieux et les passionnés pour 24 à 48h d’observations, de sciences et de convivalité autour du vivant.

Si vous souhaitez faire partie de l’aventure … vous êtes bienvenu-e !

### Bioblitz : Un BioBlitz c’est quoi ?

Un bioblitz est une étude sur une zone géographique précise, où un groupe de scientifiques et de bénévoles mènent un inventaire biologique intensif réalisé en un temps éclair (« blitz » en allemand). L’objectif est d’identifier et de répertorier toutes les espèces d’organismes vivants présents dans une zone donnée en moins de 48h.

Ses caractéristiques reposent sur la mobilisation d’une communauté d’experts mais également la participation d’un public plus large dans une logique de sciences participatives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-12T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T17:00:00.000+02:00

Alexandra.Doreau@insa-rennes.fr nicolas.cimetiere@ensc-rennes.fr regis.supper@univ-rennes.fr

Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) allée de beaulieu rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine