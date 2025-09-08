BIODANZA Félines-Minervois

BIODANZA Félines-Minervois lundi 8 septembre 2025.

BIODANZA

Le cellier Félines-Minervois Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2025-09-08 2025-09-15 2025-09-22 2025-09-29 2025-10-06 2025-10-13 2025-10-20 2025-10-27 2025-11-03 2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15 2025-12-22 2025-12-29 2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19

Un ancrage stable et fleurissant pour une 8ème année dans le Minervois.

Nom de l’association Aux cœurs des étoiles

– Intitulé de l’activité BIODANZA

– Date de reprise lundi 8 septembre 2025

– Jours et horaires les lundis à 18h30 (jusqu’à 20h30)

– Tarifs et modalités de paiement 10€ la séance (pas CB). Séance découverte offerte.

Conditions de participation (réservé aux adhérents / ouvert ponctuellement aux extérieurs) activité nécessitant un engagement régulier.

– Coordonnées de la personne référente (nom, téléphone, e-mail) Laurent MORI, 06 75 31 42 15, laurent.mori@etik.com + site www.biodanzaminervois.fr + facebook www.facebook.com/biodanzaminervois

Communiqué

Ici, et tout autour, sur tous les continents, la Biodanza se déploie. Et toi, tu viens gouter à ce doux et puissant processus de transformation ? Nouvelle saison de Biodanza à Félines Minervois dès lundi 8 septembre ! Un ancrage stable et fleurissant pour une 8ème année dans le Minervois. C’est toujours le lundi, toujours à 18h30, toujours dans la salle de Cellier à Félines Minervois, et toujours 10€ la séance ! Les repères ne changent pas. Le rythme et la mélodie se déploient dans l’harmonie. Première séance découverte offerte. Tu peux inviter tes amis, ta voisine, ton cousin, ton boulanger, … à venir découvrir !

Toutes les infos sur le site www.biodanzaminervois.fr

Ou par tel 06 75 31 42 15 .

Le cellier Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 75 31 42 15 laurent.mori@etik.com

English :

Here, and all around, on every continent, Biodanza is unfolding. Would you like to come and taste this gentle and powerful process of transformation? New Biodanza season at Félines Minervois from Monday, September 8!

A stable and flourishing base for an 8th year in the Minervois.

German :

Hier und rundherum, auf allen Kontinenten, breitet sich Biodanza aus. Und du, kommst du, um diesen sanften und kraftvollen Prozess der Veränderung zu probieren? Neue Biodanza-Saison in Félines Minervois ab Montag, dem 8. September!

Eine stabile und blühende Verankerung für ein achtes Jahr im Minervois.

Italiano :

Qui, e tutt’intorno, in ogni continente, si sta svolgendo la Biodanza. Perché non venire a provare questo dolce e potente processo di trasformazione? Nuova stagione di Biodanza a Félines Minervois da lunedì 8 settembre!

Una base stabile e fiorente per un ottavo anno nel Minervois.

Espanol :

Aquí y en todas partes, en todos los continentes, la Biodanza se está desarrollando. Así que ¿por qué no venir y tener una idea de este proceso de transformación suave y poderoso? ¡Nueva temporada de Biodanza en Félines Minervois a partir del lunes 8 de septiembre!

Una base estable y floreciente para un 8 º año en el Minervois.

