Biodanza : la danse accessible à tous Maison de la Place des Fêtes Paris lundi 6 octobre 2025.

Une séance pour bouger et se connecter

Sur des musiques variées, vous expérimenterez des mouvements simples, accessibles à tous, y compris assis.

Une occasion unique de partager un moment de détente, de connexion et de bien-être, sans pression ni jugement.

L’association Biodanza, au cœur de la vie vous invite à découvrir la Biodanza, une danse adaptée aux séniors, aux personnes souffrant de problèmes de santé chronique et à leurs aidants. Une activité bienveillante, où chaque mouvement s’adapte à vos capacités, pour le plaisir de danser ensemble.

Le lundi 06 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 30 personnes

Informations: laurencevaudour@gmail.com

Public adultes. A partir de 60 ans.

Maison de la Place des Fêtes 10 rue Augustin Thierry 75019 Paris