BIODANZA

Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 16:30:00

fin : 2026-03-18 18:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Le plaisir de danser sans savoir danser !

Venez essayer gratuitement la biodanza, vous allez d’adopter ;)

Le plaisir de danser sans savoir danser !

Venez essayer gratuitement la biodanza, vous allez d’adopter ;) .

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 18 06 40 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The pleasure of dancing without knowing how to dance!

Come and try biodanza for free, you’ll love it ;)

L’événement BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-04 par Conseil Départemental