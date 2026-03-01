BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française
BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française mercredi 18 mars 2026.
BIODANZA
Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 16:30:00
fin : 2026-03-18 18:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Le plaisir de danser sans savoir danser !
Venez essayer gratuitement la biodanza, vous allez d’adopter ;)
Le plaisir de danser sans savoir danser !
Venez essayer gratuitement la biodanza, vous allez d’adopter ;) .
Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 18 06 40 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The pleasure of dancing without knowing how to dance!
Come and try biodanza for free, you’ll love it ;)
L’événement BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-04 par Conseil Départemental