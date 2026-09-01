Informations pratiques

Vitré

Biodanza

6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Ouverture de séances Biodanza pour les enfants de 4 à 10 ans- (Cours pour adultes tous les vendredis de10h à 11h30) Salle Astaïre .

6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 70 77 91 23

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English :

L’événement Biodanza Vitré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – VITRE