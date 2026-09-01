AGENDA · Vitré
Biodanza Vitré
mercredi 16 septembre 2026 · Vitré
Informations pratiques
Vitré
Biodanza
6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Ouverture de séances Biodanza pour les enfants de 4 à 10 ans- (Cours pour adultes tous les vendredis de10h à 11h30) Salle Astaïre .
6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 70 77 91 23
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English :
L’événement Biodanza Vitré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – VITRE
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