Biodivélo Roulons à tire d’ailes vers les landes d’Abos et les papillons présents !

Abos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Au détour de la V 81 (Vélosud) longeant le Gave de Pau, une halte est proposée sur un site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, à la découverte de la faune présente et, plus précisément, des papillons de jour. Présentation des actions du Conservatoire, observation de la faune et pique-nique avant de reprendre la Vélosud dans le sens inverse. .

Abos 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 36 77 80 k.lefalher@cen-na.org

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English : Biodivélo Roulons à tire d’ailes vers les landes d’Abos et les papillons présents !

L’événement Biodivélo Roulons à tire d’ailes vers les landes d’Abos et les papillons présents ! Abos a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coeur de Béarn