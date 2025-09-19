Biodivercité. Les animaux de la ville Strasbourg

Biodivercité. Les animaux de la ville Strasbourg vendredi 19 septembre 2025.

Biodivercité. Les animaux de la ville

29 boulevard de la Victoire Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-11-02 2025-11-12 2025-12-26 2026-01-02 2026-04-04

Le Musée Zoologique tout juste rénové consacre sa première exposition temporaire, BiodiverCité , aux animaux de la ville. Conçue comme une promenade, rythmée par les dessins de l’illustratrice naturaliste Valentine Plessy, l’exposition questionne les modalités de coexistence entre citadins humains et non-humains, à l’heure des crises environnementales. La ville est-elle un écosystème comme les autres ?

Alors que près de 80% de la population française vit aujourd’hui dans des unités urbaines, ces dernières restent souvent dans nos imaginaires des espaces de non-nature. Pourtant, des espèces animales de toutes tailles et de toutes origines vivent à nos côtés au quotidien. En s’intéressant à cette biodiversité de proximité, l’exposition réaffirme la nécessité de penser la continuité de nos relations au vivant. .

29 boulevard de la Victoire Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

