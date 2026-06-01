Biodivers’été : А̀ l’origine des paysages, atelier archéo-botanique, Le Parc des Oblates, Nantes
Biodivers’été : А̀ l’origine des paysages, atelier archéo-botanique, Le Parc des Oblates, Nantes mercredi 12 août 2026.
Biodivers’été : А̀ l’origine des paysages, atelier archéo-botanique Mercredi 12 août, 10h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00
Le Chronographe vous propose de découvrir de manière ludique les différents métiers de l’archéologie et en particulier l’archéo-botanique. Il s’agit de l’étude des restes végétaux : les pollens, les graines et le bois. Ces éléments permettent de mieux comprendre les paysages passés, dans lesquels les humains ont évolué.
Sans réservation (atelier en continu sur la matinée).
Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Le Chronographe vous propose de découvrir de manière ludique les différents métiers de l’archéologie et en particulier l’archéo-botanique.
@Nantes Métropole
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