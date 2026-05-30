Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Biodivers’été : ?? l’origine des paysages, atelier archéo-botanique Parc des Oblates Nantes

Biodivers’été : ?? l’origine des paysages, atelier archéo-botanique Parc des Oblates Nantes

Biodivers’été : ?? l’origine des paysages, atelier archéo-botanique Parc des Oblates Nantes mercredi 12 août 2026.

Lieu : Parc des Oblates

Adresse : Rue de la Brianderie

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Senior, Tout public 

Le Chronographe vous propose de découvrir de manière ludique les différents métiers de l’archéologie et en particulier l’archéo-botanique. Il s’agit de l’étude des restes végétaux : les pollens, les graines et le bois. Ces éléments permettent de mieux comprendre les paysages passés, dans lesquels les humains ont évolué.Sans réservation (atelier en continu sur la matinée).

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates


Afficher la carte du lieu Parc des Oblates et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)