[Biodiversité] au Château de Dieppe Chemin de la Citadelle Dieppe

[Biodiversité] au Château de Dieppe

Chemin de la Citadelle Château de Dieppe Terrasse Jean Ribault Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 15:30:00

Date(s) :

2025-09-28

Dans le cadre remarquable du château de Dieppe, l’Agglo Dieppe-Maritime proposera une visite Nature des abords immédiats du château et vous fera découvrir la biodiversité discrète et souvent méconnue du site. Un zoom sur les jardins en terrasse du château sera également présenté au grand public par M.Ikovic, Conservateur du château de Dieppe.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (02.32.14.40.60). .

Chemin de la Citadelle Château de Dieppe Terrasse Jean Ribault Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60

