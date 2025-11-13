Biodiversité aux jardins les Clés insoupçonnées du bien-être au naturel le village Montseron
Biodiversité aux jardins les Clés insoupçonnées du bien-être au naturel
le village En ligne Montseron Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-13
16 intervenants vous donnent des conseils pour vous reconnecter à la nature et ainsi enclencher un bien-être durable et des actions efficaces
le village En ligne Montseron 09240 Ariège Occitanie equipe@bestiolesetcompagnie.fr
English :
16 speakers give you advice on how to reconnect with nature and trigger sustainable well-being and effective action
German :
16 Sprecher geben Ihnen Tipps, wie Sie sich wieder mit der Natur verbinden und so ein nachhaltiges Wohlbefinden und effektive Maßnahmen in Gang setzen können
Italiano :
16 relatori vi daranno consigli su come riconnettervi con la natura e intraprendere azioni sostenibili per migliorare il vostro benessere
Espanol :
16 ponentes le darán consejos sobre cómo volver a conectar con la naturaleza y tomar medidas sostenibles para mejorar su bienestar
