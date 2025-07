Biodiversité de l’étang Bessais-le-Fromental

Biodiversité de l’étang Bessais-le-Fromental mardi 15 juillet 2025.

Biodiversité de l’étang

1 Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental Cher

Début : Mardi 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

L’ étang de Goule est un Espace Naturel Sensible où il fait bon se balader en famille.

Accompagnés d’un éducateur à l’environnement, vous découvrirez les différentes espèces animales et végétales qui y vivent.

Cette animation est tout particulièrement recommandée aux enfants… et à leurs parents!

Inscriptions au 07 83 05 96 13

Tarifs Adultes 5 € / -18 ans et adhérents 2,50 € / gratuit -6 ans

RDV sur le parking de la plage, côté snack.

En partenariat avec le Département du Cher 5 .

1 Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13

English :

The Etang de Goule is a Sensitive Natural Area that’s great for family walks.

German :

Der Étang de Goule ist ein empfindlicher Naturraum, in dem man mit der ganzen Familie spazieren gehen kann.

Italiano :

L’Etang de Goule è un’area naturale sensibile, ideale per passeggiate in famiglia.

Espanol :

El Etang de Goule es una zona natural sensible ideal para pasear en familia.

