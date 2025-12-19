Biodiversité d’hier et d’aujourd’hui Baulme-la-Roche
Baulme-la-Roche Côte-d'Or
2026-04-08 14:00:00
2026-04-08 16:00:00
Gratuit
Saviez-vous que derrière les falaises de Baulme-la-Roche se cachent un océan du Jurassique ? Plus de dinosaures aujourd’hui mais un grand nombre d’espèces typiques de ces milieux. Venez passer un après-midi sur les hauteurs de Baulme-la-Roche et découvrir 180 millions d’années d’histoire ainsi que la biodiversité actuelle qui s’y est installée.
Animé par Etienne Collat-Dangus.
RDV à 14 h à Baulme-la-Roche. Lieu exact précisé après inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr. Retour vers 16 h. .
03 80 56 27 02 ou cote-dor@lpo.fr
