Biodiversité d’hier et d’aujourd’hui

Baulme-la-Roche Côte-d’Or

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

2026-04-08

Saviez-vous que derrière les falaises de Baulme-la-Roche se cachent un océan du Jurassique ? Plus de dinosaures aujourd’hui mais un grand nombre d’espèces typiques de ces milieux. Venez passer un après-midi sur les hauteurs de Baulme-la-Roche et découvrir 180 millions d’années d’histoire ainsi que la biodiversité actuelle qui s’y est installée.

Animé par Etienne Collat-Dangus.

RDV à 14 h à Baulme-la-Roche. Lieu exact précisé après inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr. Retour vers 16 h. .

Baulme-la-Roche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 56 27 02 cote-dor@lpo.fr

