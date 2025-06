BIODIVERSITÉ DU BAGNAS Agde 11 juillet 2025 07:00

Hérault

BIODIVERSITÉ DU BAGNAS Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-18



2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

Observation des oiseaux, de la flore, traces et indices de présence… Accompagnés d’un.e éducateur.trice nature de l’ADENA, découvrez la biodiversité, souvent discrète, qui entoure le Domaine du Grand Clavelet et la Réserve naturelle du Bagnas.

> Sur réservation

> Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription

Route de Sète

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr

English :

Observe birds, flora, traces and signs of presence? Accompanied by an ADENA nature educator, discover the often discreet biodiversity that surrounds the Domaine du Grand Clavelet and the Bagnas Nature Reserve.

German :

Beobachten Sie Vögel, Pflanzen, Spuren und Hinweise auf die Anwesenheit von Tieren? Entdecken Sie in Begleitung eines ADENA-Naturpädagogen die oft unscheinbare Biodiversität, die die Domaine du Grand Clavelet und das Naturschutzgebiet Bagnas umgibt.

Italiano :

Birdwatching, osservazione della flora, tracce e segni di presenza? Accompagnati da un educatore naturalistico ADENA, scoprite la biodiversità, spesso discreta, che circonda il Domaine du Grand Clavelet e la Riserva Naturale delle Bagnas.

Espanol :

Observación de aves, flora, rastros y señales de presencia.. Acompañado por un educador de naturaleza de ADENA, descubra la biodiversidad, a menudo discreta, que rodea el Domaine du Grand Clavelet y la Reserva Natural de Bagnas.

