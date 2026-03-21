BIODIVERSITÉ EN ACTIONS

Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-03-25

Ces journées de la biodiversité sont l’occasion de partir à la découverte des merveilles qui nous entourent.

L’occasion de nous rencontrer, de réfléchir, de voir des expositions et des films, de marcher dans notre commune et de créer ensemble en ateliers. Des actions modestes mais essentielles à notre niveau.

Retrouvez le programme complet en images. .

Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 6 17 44 59 93 delautrecote.ganges@gmail.com

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English :

Biodiversity Days are an opportunity to discover the wonders that surround us.

L’événement BIODIVERSITÉ EN ACTIONS Ganges a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34