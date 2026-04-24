[Biodiversité en milieu urbain] Rdv parking de la Maison des sports Dieppe

Dieppe

[Biodiversité en milieu urbain]

Rdv parking de la Maison des sports / 17 Rue Montigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Découvrez la richesse de la biodiversité en ville lors d’une balade commentée sur un parcours de seulement 200 mètres.

Animée par Hervé Dézerald, cette sortie vous permettra d’observer différents milieux naturels et de mieux comprendre la faune et la flore qui nous entourent au quotidien.

Sur réservation 02 35 06 61 56 .

Rdv parking de la Maison des sports / 17 Rue Montigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 56

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English : [Biodiversité en milieu urbain]

L’événement [Biodiversité en milieu urbain] Dieppe a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie