Biodiversité en Pratique Salle des fêtes de Prissé Prissé

Salle des fêtes de Prissé 75 rue de la Mairie Prissé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Organisée avec des acteurs locaux, cette journée gratuite proposera des ateliers participatifs, un village d’une trentaine associations, des démonstrations de greffes d’arbres fruitiers de variétés anciennes, ainsi que des stands d’information dédiés à la nature et à l’environnement. Vous pourrez acquérir un fruitier greffé sur place au prix de 6€.

Ouverte à tous, cette rencontre conviviale permettra de découvrir des actions concrètes en faveur de la biodiversité locale, d’échanger avec des passionnés et de s’informer sur les initiatives du territoire.

Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

