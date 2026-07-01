« Biodiversité en ville », La maison du bocage et la jardin botanique, Sains-du-Nord

samedi 19 septembre 2026 · La maison du bocage et la jardin botanique · Sains-du-Nord

Informations pratiques

« Biodiversité en ville » Samedi 19 septembre, 15h00 La maison du bocage et la jardin botanique Nord

limité à 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

« Biodiversité en ville »

GRATUIT – sur réservation

EN FAMILLE- 15H à 17H

Avec l’urbanisation galopante et l’artificialisation des sols, de nombreuses espèces végétales et animales sont menacées. Mais la ville peut aussi devenir un refuge pour la nature : découvrons comment la biodiversité s’adapte en milieu urbain, en observant des espèces floristiques, des oiseaux, des petits mammifères, des pollinisateurs et autres petits invertébrés. Secteur »Berlaimont »

La maison du bocage et la jardin botanique 35 rue jean baptiste lebas 59177 sains du nord Sains-du-Nord 59177 Nord Hauts-de-France 0327598224 http://www.maisondubocage.com http://www.facebook.com/jardinbotanique.sainsdunord [{« type »: « phone », « value »: « 0327598224 »}] La maison du bocage est dédiée à la ruralité et aux spécificités paysagères de l’Avesnois, depuis 1983 !

UN MUSEE VIVANT & UN JARDIN PEDAGOGIQUE A DECOUVRIR

Viiste libre et gratuite

Visite guidée sur reservation

Animations, ateliers et sorties nature, bocage, forêt, jardins… (pour groupes assocaitions, bus, scolaires, IME… sur reservations et grand public agenda annuel) Parking voitures à proxiimité

dépose bus

Parking vélo

Gare à 300 m

« Biodiversité en ville »