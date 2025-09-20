Biodiversité, késako ? Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Biodiversité, késako ? Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Biodiversité, késako ? 20 et 21 septembre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:15:00

Venez découvrir l’essentiel à savoir sur la biodiversité, entre la diversité des gênes et des écosystèmes, la disparition des espèces et la fragilisation des milieux… le tout en 15 min.

Samedi 20 septembre à 12h et 15h30 et dimanche 21 septembre à 14h.

Dès 10 ans.

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://museum.nantesmetropole.fr/ »}]

La biodiversité en 15 minutes Conférence biodiversite