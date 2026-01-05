BIODIVERSITÉ, NOUVEAUX OUTILS ET INITIATIVES D’INVENTAIRES

Lodève Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Table ronde avec Soraya Perchec, chargée de projets EEDD et accompagnement du territoire pour le CPIE des Causses méridionaux ; Christian Randon, chargé de suivi ABC, Mairie de Sorbs ; Vincent Prié, expert biodiversité et Matthieu Thelen, chef de projet GeMaPi, Communauté de communes Lodévois et Larzac

Modératrice Aude Lavigne, Musée de Lodève

La réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Sorbs, commune du Lodévois & Larzac, pose le cadre d’une réflexion autour des méthodes d’inventaires sur lesquelles le CPIE et Vincent Prié apportent un éclairage passionnant.

Quels sont les objectifs et apports d’un ABC ? Quelle place donner aux citoyens dans cette démarche participative ?

conférence proposée dans le cadre des rendez-vous L’œil du scientifique, autour de l’exposition Anatomie comparée des espèces imaginaires. .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

Round table discussion with Soraya Perchec, EEDD project manager, CPIE des Causses méridionaux; Christian Randon, ABC monitoring officer, Sorbs town council; Vincent Prié, biodiversity expert and Matthieu Thelen, GeMaPi project manager, Communauté de communes Lodévois et Larzac

