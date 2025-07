BIODIVERSITE PYRENEENNE ENDEMISME MONTAGNARD ET COMPAGNIE Au Chiroulet, Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre

BIODIVERSITE PYRENEENNE ENDEMISME MONTAGNARD ET COMPAGNIE

Au Chiroulet, Point de rendez-vous communiqué lors de l'inscription Bagnères-de-Bigorre

mercredi 13 août 2025.

Début : 2025-08-13 08:00:00

fin : 2025-08-13 17:00:00

2025-08-13

Après avoir traversé différentes zones naturelles, nous arriverons au cirque glaciaire du Lac Bleu. Deux passionnés vous présenteront les espèces emblématiques de la biodiversité pyrénéenne, telles que les grands rapaces, le grand tétras, l’isard et le lézard des Pyrénées, découvert aux abords du Lac Bleu.

adhérent 3€, non adhérent 12€, 13-18 ans 6€

+33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

English :

After passing through various natural areas, we’ll arrive at the Lac Bleu glacial cirque. Two enthusiasts will introduce you to the emblematic species of Pyrenean biodiversity, such as the large birds of prey, the capercaillie, the isard and the Pyrenean lizard, discovered on the shores of Lac Bleu.

members: 3?, non-members: 12?, 13-18 years: 6?

German :

Nachdem wir verschiedene Naturgebiete durchquert haben, erreichen wir den Gletscherkessel des Lac Bleu. Zwei Experten stellen Ihnen die Arten vor, die für die Biodiversität der Pyrenäen stehen, wie z. B. große Raubvögel, Auerhühner, Asseln und die Pyrenäen-Eidechse, die am Lac Bleu entdeckt wurde.

mitglieder: 3?, Nichtmitglieder: 12?, 13-18 Jahre: 6?

Italiano :

Dopo aver attraversato diverse aree naturali, arriveremo al circo glaciale del Lac Bleu. Due appassionati vi faranno conoscere le specie emblematiche della biodiversità pirenaica, come i grandi rapaci, il gallo cedrone, l’isarda e la lucertola dei Pirenei, scoperti sulle rive del Lac Bleu.

soci: 3 euro, non soci: 12 euro, 13-18 anni: 6 euro

Espanol :

Tras atravesar varios espacios naturales, llegaremos al circo glaciar del Lac Bleu. Dos aficionados le presentarán las especies emblemáticas de la biodiversidad pirenaica, como las grandes rapaces, el urogallo, el isard y la lagartija pirenaica, descubiertas en las orillas del Lac Bleu.

socios: 3 euros, no socios: 12 euros, 13-18 años: 6 euros

