Bioéthique dans les décisions thérapeutiques par Jacqueline LAGREE Rue du Général de Gaulle Pontivy

Bioéthique dans les décisions thérapeutiques par Jacqueline LAGREE mardi 3 mars 2026.

Bioéthique dans les décisions thérapeutiques par Jacqueline LAGREE

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy

Début : 2026-03-03 14:30:00

fin : 2026-03-03 16:30:00

2026-03-03

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Professeur émérite d’histoire de la philosophie de l’université Rennes 1, membre du comité d’éthique médicale du CHU de Rennes. Délibération en contexte médical et décision thérapeutique Quand, au sein d’une décision thérapeutique difficile, surgit un problème éthique, par exemple un choix entre liberté et sécurité, entre qualité et longueur de vie, une équipe médicale peut faire appel au comité d’éthique pour lui présenter le problème, exposer ses difficultés et demander conseil. Une fois déterminé ce qui soulève un problème éthique, le comité, après une discussion avec l’équipe qui a fait la demande, analyse la situation, précise les conflits entre des valeurs et des exigences conflictuelles, propose des solutions ou des garde-fous. Il rédige ensuite un avis, qui n’est que consultatif, pour permettre à l’équipe de prendre

avec le patient et ses proches, une décision juste et éclairée. La conférence présentera ce processus, qui est un bel exemple de discussion démocratique, en s’appuyant sur des exemples concrets. .

