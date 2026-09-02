AGENDA · Châtellerault
Biographies Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault
vendredi 5 mars 2027 · Complexe culturel de l'Angelarde · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Biographies
Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05 20:30:00
fin : 2027-03-05 21:30:00
Date(s) :
2027-03-05
.
Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Biographies
L’événement Biographies Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Révision du code de la route pour les seniors Préfecture de la Vienne Châtellerault 17 septembre 2026
- Tintoret, Résolument Moderne Loft Cinémas Châtellerault 17 septembre 2026
- Tintoret, Résolument Moderne Loft Cinémas Châtellerault 17 septembre 2026
- MICROCHATEL Club de micro-informatique Châtellerault 18 septembre 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 18 septembre 2026