Biographies Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Biographies

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 20:30:00

fin : 2027-03-05 21:30:00

Date(s) :

2027-03-05

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Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : Biographies

L’événement Biographies Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne