Biographies • Cie EAEO Théâtre de Cusset Cusset

Biographies • Cie EAEO

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

– de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-09 21:00:00

Date(s) :

2025-12-09

Sur scène, une jongleuse et un rappeur nous font entrer dans l’intimité de leurs pensées.

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

English :

On stage, a juggler and a rapper take us into the intimacy of their thoughts.

German :

Auf der Bühne lassen uns eine Jongleurin und ein Rapper in die Intimität ihrer Gedanken blicken.

Italiano :

Sul palco, un giocoliere e un rapper ci portano nell’intimità dei loro pensieri.

Espanol :

En el escenario, un malabarista y un rapero nos adentran en la intimidad de sus pensamientos.

