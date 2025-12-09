Biographies • Cie EAEO Théâtre de Cusset Cusset
Biographies • Cie EAEO
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Sur scène, une jongleuse et un rappeur nous font entrer dans l’intimité de leurs pensées.
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
English :
On stage, a juggler and a rapper take us into the intimacy of their thoughts.
German :
Auf der Bühne lassen uns eine Jongleurin und ein Rapper in die Intimität ihrer Gedanken blicken.
Italiano :
Sul palco, un giocoliere e un rapper ci portano nell’intimità dei loro pensieri.
Espanol :
En el escenario, un malabarista y un rapero nos adentran en la intimidad de sus pensamientos.
