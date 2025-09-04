Biographies Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Biographies Parvis des Droits de l’Homme Lannion jeudi 8 janvier 2026.

Biographies

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 20:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-08

Dialogue entre rimes et jonglage

Au centre de la scène, Neta Oren et ses trois balles. Sur l’un des côtés, Pierre Laloge et son micro. Tout autour, le public, témoin privilégié de tout ce qui se passe, et surtout de tout ce qui se pense. Car la présence du rappeur n’a pas pour seul but d’illustrer musicalement la performance incarnée de la jongleuse, au contraire Pierre est le porte-pensée de Neta. Il nous livre, dans une poésie brute, l’ensemble des émotions que traverse la jongleuse. La concentration extrême pour tenir une balle en équilibre sur la tempe, la panique qui suit un raté, la main qui tremble, puis les questions existentielles, les doutes sur le sens de tout ça, sur la vie dans tout ça, sur ce qu’il restera de tout ça.

Rime après rime, chaque mot se fait mouvement, chaque balle devient un écho, entre peur de l’échec et euphorie de la réussite, entre peur du temps qui passe et oubli de ces moments précieux.

Un coup de cœur. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Biographies Lannion a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose