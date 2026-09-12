Informations pratiques

Morlaix

Bioinspiration s’inspirer du Vivant pour réinventer demain

CCI de Morlaix Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:30:00

fin : 2026-09-23 22:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Une conférence organisée dans le cadre des Mercredis de l’Espace des sciences, avec Nadia Améziane, biologiste et taxonomiste spécialiste de la faune marine au Muséum national d’Histoire naturelle.

Depuis des millions d’années, les organismes marins développent des stratégies d’adaptation remarquables résistance, régénération, coopération ou optimisation de l’énergie. En observant le Vivant, les scientifiques cherchent de nouvelles solutions face aux défis environnementaux. À travers des exemples issus du monde marin, cette conférence montre comment la nature peut inspirer des technologies, des matériaux, des habitats et des modes de production plus respectueux des écosystèmes, tout en contribuant à la transition écologique. .

CCI de Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bioinspiration s’inspirer du Vivant pour réinventer demain Morlaix a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX