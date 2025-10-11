Biojoleynes Salle des fêtes Leynes

Biojoleynes samedi 11 octobre 2025.

Salle des fêtes Le bourg Leynes Saône-et-Loire

Début : 2025-10-11

Salon des vins 29 vignerons en bio (prix de l’entrée avec un verre) et

marché paysan (entrée libre).

Animations enfants gratuites( le Clem, Lulu Magicien, Pedali/Pedalo).

Restauration possible sur place.

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé; à consommer avec modération. .

Salle des fêtes Le bourg Leynes 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 17 57 catherinejambon71@gmail.com

