Biojoleynes Salle des fêtes Leynes
Biojoleynes Salle des fêtes Leynes samedi 11 octobre 2025.
Biojoleynes
Salle des fêtes Le bourg Leynes Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-13
Date(s) :
2025-10-11
Salon des vins 29 vignerons en bio (prix de l’entrée avec un verre) et
marché paysan (entrée libre).
Animations enfants gratuites( le Clem, Lulu Magicien, Pedali/Pedalo).
Restauration possible sur place.
Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé; à consommer avec modération. .
Salle des fêtes Le bourg Leynes 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 17 57 catherinejambon71@gmail.com
English : Biojoleynes
German : Biojoleynes
Italiano :
Espanol :
L’événement Biojoleynes Leynes a été mis à jour le 2025-09-19 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès