BIONICA Marais de Bourges Bourges

BIONICA Vendredi 19 septembre, 15h00 Marais de Bourges Cher

Contribution libre pour celles et ceux qui souhaitent soutenir le projet.

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Mis en oeuvre grâce au dispositif Aux Arts, Lycéens et Apprentis (soutenu par la Region Centre Val de Loire) pendant l’année 2024-2025, et mené en collaboration avec la Friche de l’Antre-Peaux, le C.A.U.E.18 et

l’association Patrimoine Marais, BIONICA a été pour les élèves de 2nde BAC Pro EMNB l’occasion de travailler avec une équipe internationale. Equipe qui est en relation avec le BioLab Ursulab au sein de la Friche

culturelle de l’Antre-Peaux et le Fab Lab XCenter de Nova Gorica, ville Slovène actuellement Capitale Européenne de la Culture 2025.

Les élèves ont été impliqués dans une série d’activités, qui les ont amenés à enquêter sur la zone protégée classée patrimoine de France des Marais de Bourges.

Ils y ont tissé different fils et mené une vaste et profonde réflexion mêlant recherche, architecture, lumière, art et design, à travers une écriture modulaire et transmédia inspirée par le paysage, à partir particulièrement de la parcelle numéro 236a -dont Paola Pisani est propriétaire- située au Petit Près, Chemin de Dame à Bourges.

L’ensemble du parcours réalisé est présenté dans une exposition au Muséum de Bourges, ouverte jusqu’à la mi-septembre.

Cet atelier participatif est l’occasion pour un large public de découvrir le projet plus vaste intitulé Corpus Terratorium, dans lequel s’inscrit Bionica.

Pendant les deux heures ouvertes au public, un collage collectif sur le theme de l’architecture bio-inspirée et biosourcée sera réalisé sur la porte du garage qui donne sur une servitude de passage, ouverte à la circulation des citoyens et des touristes.

Marais de Bourges Chemin des communes 18000 Bourges Bourges 18000 Charlet Cher Centre-Val de Loire +39 338 9789290 https://www.patrimoine-marais.org/ http://www.museum-bourges.net/ Il s’agit d’un jardin privé situé dans la zone protégée classée patrimoine de France, les Marais de Bourges, où est proposé un atelier participatif pour la décoration de la porte de garage d’un ancien atelier de jardinage. Ce dernier représente une architecture typique des premières décennies du XXe siècle, dans une zone où toute construction est interdite depuis plus de 30 ans.

L’animation s’inscrit dans le cadre du projet plus vaste Corpus Terratorium, proposé dans le contexte de Bourges Capitale européenne de la culture 2028. Le lieu est accessible à pied depuis la rue Charlet ou la rue Babylone. La parcelle n° 236a se trouve sur le Chemin de Communes, à hauteur du Passage des Dames.

