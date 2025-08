BIOTOPIA CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE Toulouse

CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE 1 Place Martin Luther King Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 9 EUR

Début : 2025-09-28 11:00:00

2025-09-28

Rendez-vous au cœur du quartier Bellefontaine pour assister à un concert !

Inspirée par ses balades, la compositrice mêle des sons captés dans la nature avec des objets sonores, violon et voix. Ce concert, parenthèse immersive entre art et nature, invite à la relaxation et à la contemplation. 3 .

English :

Enjoy a concert in the heart of the Bellefontaine district!

German :

Besuchen Sie ein Konzert im Herzen des Viertels Bellefontaine!

Italiano :

Recatevi nel cuore del quartiere di Bellefontaine per un concerto!

Espanol :

Diríjase al corazón del barrio de Bellefontaine para asistir a un concierto

