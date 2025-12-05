BioTyfoule Le salon des vins bio tourangeaux Tours

BioTyfoule Le salon des vins bio tourangeaux Tours vendredi 5 décembre 2025.

BioTyfoule Le salon des vins bio tourangeaux

Place Jean Jaurès Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-05 11:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Biotyfoule 16e édition est de retour à Tours, en présence d’une trentaine de vignerons et vigneronnes bio. Dégustation et vente directe.

Biotyfoule 16e édition est de retour à Tours, en présence d’une trentaine de vignerons et vigneronnes bio. Dégustation et vente directe. .

Place Jean Jaurès Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire gabbto.viticulture@bio-centre.org

English :

Biotyfoule 16th edition is back in Tours, with some thirty organic winemakers in attendance. Tastings and direct sales.

German :

Biotyfoule 16. Ausgabe ist wieder in Tours, in Anwesenheit von etwa 30 Bio-Winzern und -Winzerinnen. Verkostung und Direktverkauf.

Italiano :

La Biotyfoule 16a edizione torna a Tours, con la partecipazione di una trentina di viticoltori e viticoltrici biologici. Degustazioni e vendita diretta.

Espanol :

La 16ª edición de Biotyfoule vuelve a Tours, con la participación de una treintena de viticultores y viticultoras ecológicos. Degustaciones y venta directa.

L’événement BioTyfoule Le salon des vins bio tourangeaux Tours a été mis à jour le 2025-09-25 par Tours Val de Loire Tourisme