BioVendredi Camouflage et mimétisme TOURNY Vexin-sur-Epte

BioVendredi Camouflage et mimétisme

TOURNY 7 rue du West Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le SPN Plongée Vernon vous donnent rendez-vous pour un nouveau BioVendredi au 7 rue du West à Vexin-sur-Epte.

Ces soirées conviviales ont pour objectif de mieux faire connaître l’univers fascinant du monde subaquatique à travers un thème spécifique.

Ce mois-ci, plongez dans le sujet passionnant du camouflage et du mimétisme chez les espèces marines.

La rencontre se déroule dans une ambiance détendue, autour d’une conférence suivie d’un bio apéritif participatif, où chacun est invité à apporter quelques douceurs à partager.

Une belle occasion d’allier découverte, convivialité et passion pour la nature. .

TOURNY 7 rue du West Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie contact.spnplongee@gmail.com

English : BioVendredi Camouflage et mimétisme

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BioVendredi Camouflage et mimétisme Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération