BIÔWA Théâtre de l’Espace de Retz Machecoul-Saint-Même

BIÔWA Théâtre de l’Espace de Retz Machecoul-Saint-Même samedi 6 décembre 2025.

BIÔWA

Théâtre de l’Espace de Retz 14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Musique, dessins, dessins-animés pour parler avec délicatesse d’héritage, de destinée, de modernité et de tradition.

Avant de mourir, le père du jeune Ayédou, a émis un souhait qu’il devienne, comme le veut la tradition familiale depuis des générations, le prêtre Vodoun du village. Mais Ayédou a d’autres aspirations. Il veut aller à Cotonou, la grande ville, et devenir chanteur. Il se résout donc à partir seul malgré son jeune âge, en quête de son rêve.

Pour partager ce récit, Biôwa mêle sur scène musique, dessins, dessins-animés. Les musiques du Bénin, portées généreusement sur scène par le BIM -Benin International Musical- rencontrent l’univers sensible et coloré de l’auteur BD Fabien Toulmé. Avec pour volonté de convoquer les imaginaires et de parler avec délicatesse d’héritage, de destinée, de modernité et de tradition.

Spectacle en partenariat avec MIXT, terrain d’arts de Loire-Atlantique .

Théâtre de l’Espace de Retz 14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45

English :

Music, drawings, cartoons to delicately speak of heritage, destiny, modernity and tradition.

German :

Musik, Zeichnungen, Cartoons, um feinfühlig über Erbe, Schicksal, Modernität und Tradition zu sprechen.

Italiano :

Musica, disegni e cartoni animati per parlare delicatamente di eredità, destino, modernità e tradizione.

Espanol :

Música, dibujos y caricaturas para hablar con delicadeza de herencia, destino, modernidad y tradición.

L’événement BIÔWA Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Sud Retz Atlantique