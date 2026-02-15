BIOZAT 16ème Festi’Théâtre Biozat

BIOZAT 16ème Festi’Théâtre

La Grange Biozat Allier

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-17

2026-05-07

Onze jours, onze comédies pour rire sans modération ! Découvrez le meilleur du théâtre comique lors de ce festival incontournable. Une programmation riche et variée qui ravira tous les amateurs de bonne humeur. Réservez vite vos places dès le 1er avril !

La Grange Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 63 33 99 theatredes3roues@gmail.com

English :

Eleven days, eleven comedies for unbridled laughter! Discover the best of comedy theater at this not-to-be-missed festival. A rich and varied program that will delight all lovers of good humor. Reserve your tickets as of April 1!

