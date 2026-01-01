Biper swing en concert Théâtre de verdure du pôle culturel Narrosse
Biper swing en concert Théâtre de verdure du pôle culturel Narrosse samedi 16 mai 2026.
Biper swing en concert
Théâtre de verdure du pôle culturel 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Ce quartet de musiciens passionnés mêle avec brio le swing français et les standards américains des années 30 à 50. Préparez-vous à tapoter du pied et à vous laisser emporter par la magie du swing ! Entrée libre .
Théâtre de verdure du pôle culturel 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Biper swing en concert Narrosse a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Grand Dax