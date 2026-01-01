Biper swing en concert Théâtre de verdure du pôle culturel Narrosse

Biper swing en concert

Théâtre de verdure du pôle culturel 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Ce quartet de musiciens passionnés mêle avec brio le swing français et les standards américains des années 30 à 50. Préparez-vous à tapoter du pied et à vous laisser emporter par la magie du swing ! Entrée libre .

Théâtre de verdure du pôle culturel 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

