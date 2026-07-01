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Biper Swing Restaurant La Hitillère Messanges

samedi 18 juillet 2026 · Restaurant La Hitillère · Messanges

Biper Swing Restaurant La Hitillère Messanges

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Restaurant La Hitillère
Adresse
9 Avenue de l'Océan
Ville
40660 Messanges
Département
Landes
Tarif

Messanges

Biper Swing

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Swing band ( jazz swing quartet)
Swing band ( jazz swing quartet)   .

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80 

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English : Biper Swing

Swing band (jazz swing quartet)

L’événement Biper Swing Messanges a été mis à jour le 2026-06-30 par OTI LAS

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