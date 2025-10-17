Birdbøx Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Birdbøx Rue Saint-Pierre le Vif Sens vendredi 17 octobre 2025.

Birdbøx

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-17 21:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Tout droit descendu d’Auckland NZ, à moins que ce soit encore une perle issue de la scène Londonienne, BirdBøx est un vrai coup de coeur ! Leur premier album Dreamland vient de sortir et impose déjà sa marque singulière.

D’emblée, comment ne pas penser aux Black Pumas, même orchestration (guitare, batterie, trois vocalistes, pas de basse !), pour des envolées de soul vibrantes, portées par un chanteur déjà vu avec Wax Taylor ou Hocus Pocus. On trouve aussi des ingrédients purement folk, une reprise sidérante du trop rare Jordan Mackampa Teardrops in a Hurricane . Parfois la musique se fait thérapie, d’autre fois elle se fait étendard ! La version métamorphosée de Teardrops est une antidote à la morosité actuelle, un hymne générationnel dans des temps troublés. BirdBøx, c’est une alchimie vocale rare entre un chanteur et deux choristes ; une batterie volontiers tellurique, les peaux sonnent comme des tambours, et une guitare tout en ornementations, touches de couleur finement déposées. BirdBøx est cet oiseau insaisissable qui nous accompagne et revient se poser sur notre épaule jours après jours. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

