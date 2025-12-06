BirdLab Un laboratoire au jardin pour étudier le comportement des oiseaux Lumen Université Paris-Saclay Gif-sur-Yvette

BirdLab Un laboratoire au jardin pour étudier le comportement des oiseaux

Lumen Université Paris-Saclay 8 avenue des Sciences Gif-sur-Yvette Essonne

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

2025-12-06

Lancée en 2014, l’application BirdLab a pour but d’observer en temps réel le comportement des oiseaux à la mangeoire en hiver. Que nous apprennent ces années d’observation ?

English :

Launched in 2014, the BirdLab app aims to observe in real time the behavior of birds at feeders in winter. What have these years of observation taught us?

