Birds and Whispers La Riche

Birds and Whispers

Place du Maréchal Leclerc La Riche Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Vendredi 2026-03-20 19:00:00

Munies de leurs instruments à cordes, Lena et Virginie, forment le duo folk Birds & Whispers, dont les compos élégantes et feutrées oscillent entre rêve et poésie. Des forêts canadiennes aux côtes bretonnes, leurs délicates antiennes chantent la liberté, le voyage, la mer… Un univers onirique qui vous enveloppera aussi sûrement qu’un duvet moelleux au cœur de l’hiver. 0 .

English :

Armed with their stringed instruments, Lena and Virginie form the folk duo Birds & Whispers, whose elegant, hushed compositions oscillate between dream and poetry.

